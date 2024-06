Gianfranco Cianconi, l'ex pugile muore 5 mesi dopo l’investimento: il ricordo della nipote Luisiana

Si è spento cinque mesi dopo essere stato investito in via dei Marsi il campione italiano di pugilato Gianfranco Cianconi. A travolgerlo l’auto condotta da un uomo di Chieti ora indagato per omicidio stradale. Cianconi, campione italiano di pugilato nel 1970, che aveva 73 anni, e che comnquistò il titolo Italia dei pesi piuma, era stato ricoverato al policlinico e successivamente trasferito in una clinica riabilitiva. Le sue condizioni erano peggiorate, di qui l’inevitabile ritorno in ospedale e poi il decesso.

Sono in fase di accertamento le cause della morte. I funerali si sono tenuti ieri nella chiesa del SS Crocifisso. Così lo ricorda la nipote Luisiana Di Federico: «In un’Italia invasa da violenza, amore e lotte di piazza, cresceva un giovane con un sogno dentro il cassetto: diventare il nuovo numero uno d’Italia del pugilato. Palestre senza riscaldamento, lunghi tragitti da percorrere senza né auto né motorini, targhe alterne e soldi contati nel borsone. Intanto il ragazzo cresceva e combatteva round dopo round, ribelle e incontrollabile».

Classe 1951, piccola statura e sguardo impavido: iniziarono a chiamarlo “l’incassatore”, proprio per la sua capacità di far stancare gli avversari a suon di ganci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivò il tempo del campionato nazionale di pugilato Elite maschile e della finale nella città di Sassari. «L’adrenalina era a mille, nessuno poteva credere all’eroica impresa di questo teatino doc, che portava con sé lo spirito dell’Abruzzo e di tutti coloro che dalla provincia mordono albe e tramonti - sottolinea la nipote. Lo speaker pronunciava il suo nome: Gianfranco Cianconi, categoria pesi piuma. Mi chiedo spesso perché una piuma dovrebbe rappresentare la metafora della forza, forse perché è proprio con un delicato e leggero candore che nella vita l’essere umano può battere le avversità, planando dall’alto sopra le cose. Ma quel giorno del 1970, più che planare quel ragazzo volò alto, portando a casa l’oro italiano».