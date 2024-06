Sabato 1 Giugno 2024, 13:42 - Ultimo aggiornamento: 18:27

Monica Tassoni, 56 anni, funzionaria della Regione Abruzzo, è stata investita e uccisa mentre andava in bicicletta a Giulianova, in provincia di Teramo. Il tragico incidente è successo poco prima di mezzogiorno, nel sottopasso di via d'Annunzio. La donna è stata travolta da un suv di grossa ciclindrata, che si è subito fermata a prestare soccorso. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza del 118, il medico ha tentato in tutti i modi di rianimarla, ma poco dopo la donna è deceduta. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e capire con chiarezza le responsabiltà.

«La Regione Abruzzo oggi ha perso una valida dipendente in un tragico incidente stradale a Giulianova. A nome personale e dell'intera giunta regionale porgo il cordoglio ai familiari di Monica Tassoni in questo doloroso momento». Così il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Tassoni era funzionaria responsabile della governance dei Centri per l’Impiego della Regione. La donna è stata travolta da un’auto mentre era in bici nel centro di Giulianova, nella caduta a terra ha battuto la testa ed è deceduta.