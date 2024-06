Domenica 2 Giugno 2024, 07:00

C’è chi ruba per necessità e chi invece lo fa per motivazioni diverse da quelle di mettere insieme il pranzo con la cena. Il dato certo è il recente aumento dei furti nei supermercati cittadini. L’ultimo proprio venerdì all’ipermercato Oasi di Piano d’Accio dove, però, gli autori sono stati acciuffati in flagranza di reato e per questo adesso hanno avuto il divieto di dimora a Teramo. Ad intervenire sul posto gli agenti di polizia dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Teramo chiamati proprio per una segnalazione di furto ai danni dell’ipermercato. Ad accorgersi di quanto stava accadendo alcuni dipendenti dell’Oasi che hanno notato tre uomini mentre trafugando prodotti cosmetici e di profumeria esposta all’interno dell’esercizio commerciale. La volante della polizia è arrivata immediatamente ed è riuscita a fermare, con non poche difficoltà e grazie alla elevata professionalità degli agenti, i tre uomini, che nel frattempo avevano nascosto la refurtiva dentro due auto e stavano tentando di fuggire a piedi. Dopo averli raggiunti e bloccati, i tre sono stati portati negli uffici della questura e al termine dei riscontri sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. Ieri, il rito direttissimo al termine del quale è stato concesso il divieto di dimora a Teramo. A confermare l’aumento dei furti nei supermercati sono stati proprio gli stessi titolari o gestori degli esercizi commerciali cittadini. Ma come loro stessi tengono a precisare: «Non sempre queste persone lo fanno per fame. Ci capita di sorprendere qualcuno che porta via profumi o beni che non sono di prima necessità o più semplicemente mangia qualcosa senza pagarlo mentre continua a girare nel negozio e poi passa alla cassa con il resto della spesa». Per tenere sono controllo queste spiacevoli situazioni ovunque sono stati implementati i sistemi anti taccheggio e gli impianti di videosorveglianza con i supermercati più grandi, che possono permetterselo economicamente, che sono arrivati ad avere i vigilantes anche per l’intero orario di apertura.