Incendio in casa per uno scaldino difettoso: le fiamme danneggiano il bagno

Incendio in un’abitazione di Gaeta di proprietà di una coppia di coniugi entrambi di 50 anni, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti.

Le fiamme sono partite dallo scaldino malfunzionante all'interno del bagno dell'abitazione, in via Sant’Agostino. Le fiamme in pochi minuti hanno avvolto tutta la stanza ma l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina ha evitato che il rogo si propagasse anche alle altre stanze dell'immobile.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della tenenza di Gaeta su richiesta della centrale operativa.