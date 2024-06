Domenica 2 Giugno 2024, 07:15

Le omelie filosofiche e profonde, il suo “Andate in pace e sempre forza Pescara” mancheranno ai tanti fedeli che seguivano la messa nella chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria. Dopo sette anni, Don Cristiano Marcucci lascia il posto di parroco di uno dei luoghi di culto più frequentati della città, dove le presenze raddoppiavano in estate con le celebrazioni in giardino. Don Cristiano si concede un anno sabbatico durante il quale non avrà un ruolo attivo all’interno di una comunità religiosa ma proseguirà il suo percorso spirituale attraverso lo studio, l’organizzazione di seminari, incontri, pellegrinaggi e continuerà a scrivere libri. Venerdì sera l'ultima affollata messa, celebrata in un clima di commozione e affetto.

Don Camillo Lancia, il prete sedotto da un parocchiana e ricattato dal marito è stato trasferito: «Necessario per tutelare i parrocchiani»

Le parole di Don Cristiano

«Si è aperto un varco dentro di me, a un certo punto accade - ha detto il parroco accompagnato dalla colonna sonora di "Nuovo cinema Paradiso"-. Posso affermare di essere stato visto e riamato come il cieco nato del Vangelo. Sono ancora lontano, ma sento di iniziare ad essere nella giusta postura». Una decisione presa con calma quella dell’ormai ex parroco, dopo una prima intenzione manifestata all’arcivescovo Tommaso Valentinetti due anni fa, poi la notizia data ufficiosamente nel 2023 al gruppo parrocchiale infine, alla messa dello scorso Natale, la comunicazione ai fedeli. Nel toccante intervento dell'altro ieri, il sacerdote ha ringraziato monsignor Valentinetti e il suo predecessore Francesco Cuccarese per il sostegno offertogli, ma anche coloro che lo hanno “criticato e picconato” perché "mi hanno permesso di conoscere i miei limiti e le mie mille maschere».

La parrocchia

A Marcucci gli auguri velati di tristezza del coro della parrocchia, co-diretto da Mauro Cesarone che afferma: «Don Cristiano ha sempre avuto la capacità di trasformare i contenuti a volte complessi e arcaici del Vangelo in un messaggio attuale. Le sue omelie erano stimolanti e ti invogliavano ad andare a messa. Era anche un anticonformista nel vestire e nel fare, ha perfino cambiato il tradizionale “Padre Nostro” con un brano scritto dal cantautore Tony Nevoso. Ci confortano la sua serenità e la forza di cambiare, un coraggio che tante persone non trovano». Fino alla nomina di un nuovo parroco, nella chiesa di Zanni le messe saranno officiate dall’arcivescovo Valentinetti.