Il ladro sorpreso alle 3 di notte dentro l'azienda: «Dovevo andare in bagno»

L’ultimo lo hanno sorpreso in piena notte, alle 3 di ieri a Pescara, all’interno del negozio nel quale si era introdotto, forzando la porta, con l’evidente intenzione di fare razzia si merce e denaro custodito in cassa. La giustificazione fornita agli agenti della squadra volante, per quanto a suo modo geniale, non gli ha evitato la denuncia per tentato furto: «Avevo bisogno di andare al bagno», ha detto lui sforzandosi di assumere un’aria credibile. Il fine, per quanto impellente, non ha giustificato i mezzi. Importante in questo caso, sottolinea l’ufficio della questura, la tempestiva segnalazione arrivata al 113 da alcuni vicini dell’attività commerciale presa di mira.

Su una maggiore collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine conta anche la prefettura di Pescara, al termine del comitato per l’ordine pubblico allargato ai sindaci della Val Pescara che hanno manifestato preoccupazione per i continui furti in abitazione verificatisi nelle ultime settimane.

Da San Valentino, Sant’Eufemiam Abbateggio, Scafa, Lettomanoppello, Turrivalignani, Serramonacesca, Cepagatti, Manopplello, Alanno, Roccamorice e Salle è arrivata netta la richiesta di maggiore presenza della forze dell’ordine sul territorio. Oltre all’impegno, i vertici di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizie locali presenti alla riunione convocata dal prefetto Flavio Ferdani hanno illustrato i risultati del primo di una lunga serie di servizi straordinari di controllo del territorio, eseguito dall’Arma: 152 autovetture e 185 persone controllate, multe per infrazioni stradali, attività commerciali sottoporre a verifiche. Una maglia stretta nella quale sono incappati fatalmente alcuni personaggi sospetti, mentre molti altri sono stati scoraggiati dal mettere in atto le imprese progettate.