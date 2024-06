Esplosione nel campeggio: ustionato operaio di 43 anni

Esplode una bombola del gas all’interno di un bungalow nel villaggio turistico Duca Amedeo di Villa Rosa a Martinsicuro: grave un operaio 43enne. L’incidente sul lavoro è avvenuto verso le 18,30 di ieri. Secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, un gruppo di turisti ha segnalato al manutentore del campeggio un forte odore di gas. L’uomo, B.D., di Martinsicuro, si è recato sul posto e, appena ha aperto la porta, molto probabilmente a causa di una scintilla provocata dalla serratura della porta in metallo, c’è stata un’esplosione fortissima, seguita da una fiammata che ha investito in pieno l’operaio 43enne rimasto ustionato nella parte superiore del corpo. La forte onda d'urto ha divelto gli infissi del bungalow.

I presenti hanno cercato di aiutare l’operaio, spegnendo il fuoco che divorava gli abiti con alcune coperte e dell’acqua, Immediato l’arrivo dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 di Sant’Omero e i vigili del fuoco di Nereto. Mentre i vigili del fuoco cercavano di spegnere le fiamme del bungalow, i sanitari hanno cercato di stabilizzare il 43enne, che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado. Vista la gravità della situazione, il medico ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, partito da Pescara, per un trasporto più veloce all’ospedale Mazzini di Teramo: le sue condizioni sarebbero molto gravi, la prognosi è riservata. Non è escluso che nelle prossime ore venga trasferito al Centro grandi ustionati di Roma o Napoli. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Martinsicuro e della compagnia di Alba Adriatica. Sentiti diversi testimoni. La procura di Teramo ha aperto un fascicolo sull’accaduto.