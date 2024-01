Neonata trovata morta nel bagno di un pub, la madre ha partorito ed è scappata. «Si faccia avanti, ha bisogno di cure»

Regno Unito sotto choc dopo il ritrovamento di una neonata morta nel bagno di un pub a Oulton, vicino Leeds. La tragica scoperta ieri, 28 gennaio, intorno alle 16.45. La polizia dello Yorkshire sta cercando la madre che, verosimilmente, ha partorito proprio nel bagno del pub chiamato "Three Horse Shoes". Gli investigatori hanno lanciato un appello alla madre della bambina affinché si faccia avanti e cerchi assistenza medica.

Ieri pomeriggio il pub era particolarmente affollato per il buffet domenicale. Il decesso della piccola è stato confermato dai paramedici accorsi sul posto. La priorità delle forze dell'ordine, ora, è quello di garantire il benessere della donna: «È un tragico incidente - ha dichiarato James Entwistle della Major Inquiry Team - chiediamo urgentemente alla madre della bambina di contattarci o cercare aiuto medico poiché ha attraversato un calvario estremamente traumatico e potrebbe aver bisogno di cure».

«Le nostre indagini sull'incidente continuano con i partner del servizio sanitario nazionale - ha aggiunto l'investigatore - ma la nostra priorità principale rimane il benessere e la sicurezza della madre».

Il pub "Three Horse Shoes" si è scusato con i clienti su Facebook.

In un post si legge: «Sappiamo che ci sono speculazioni su quello che è successo nel nostro locale stasera. Tutto quello che possiamo o dire in questo momento è che ci dispiace per tutti quelli che erano con noi nel momento in cui è successo e per tutti quelli che sarebbero dovuti venire e non hanno potuto. Un enorme ringraziamento a coloro che ci hanno aiutato». Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il personale del pub è rimasto «visibilmente turbato» dalla scoperta, ma ha continuato a lavorare nonostante le «circostanze chiaramente angoscianti».