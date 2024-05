Re Carlo, la profezia di Nostradamus: «Abdicherà ma non sarà sostituito da William». Ecco chi prenderà il suo posto Un matrimonio infelice, poi la morte tragica della ex moglie, e quando finalmente riesce a sposare il suo vero amore Camilla si scopre malato di cancro. Ma al peggio non c'è fine: secondo le previsioni, il sovrano lascerà infatti presto il trono