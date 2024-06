Sabato 1 Giugno 2024, 07:05

Non c’è pace nel carcere di Castrogno dove si è vissuta «l’ennesima nottata di emergenza», come denuncia Nicola Di Felice, segretario regionale dell’Osapp, l’organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria. L’altra notte, mentre il personale era già impiegato in un piantonamento, è stato necessario intervenire per gestire una situazione eccezionale causata dalle intemperanze di un detenuto italiano arrivato a Castrogno dal carcere di Regina Coeli il giorno precedente. Intorno alla mezzanotte il detenuto ha gettato addosso al compagno di cella, un nigeriano, dell’olio bollente, ustionandolo fortunatamente solo lievemente al braccio. Dopo l’intervento degli agenti, il nigeriano è stato medicato nell’infermeria e i due sono stati separati e spostati di cella. «Per gestire la situazione il personale che normalmente dovrebbe fare un turno di 6 ore e che eccezionalmente ne fa 8, ha svolto un turno dalle 16 alle 4 e trenta di mattina – lamenta Di Felice - Il personale è allo stremo. Pochi agenti devono continuare a gestire 400 detenuti, molti dei quali hanno diagnosi psichiatrica. Insomma una situazione sull’orlo del precipizio. La segreteria regionale Osapp ha scritto l’ennesima lettera al provveditorato dell’amministrazione penitenziaria per cercare di trovare una soluzione che dia un respiro al personale». Nel frattempo, ha fatto sapere sempre il segretario regionale del sindacato autonomo, da pochi giorni è attiva una nuova circolare che limita il pagamento dello straordinario entro un budget di ore mensili, causa la ricerca di una sostenibilità economica, «ma mi chiedo, se il personale è poco, i detenuti sempre più numerosi, come si può anche tagliare lo straordinario che serve al comandante per coprire i buchi di personale? Quando avremo le sbandierate assunzioni? Quando avremo finalmente un presidio medico specialistico - infermieristico all'altezza dei numeri dei detenuti all'interno dell'istituto teramano?» Richieste da sempre sostenute anche dal Sappe, altro sindacato rappresentato all’interno di Castrogno.