La lite è scoppiata all'interno del bar. Un confronto acceso tra due coetanei, trentottenni, l'uno e l'altro con qualche precedente di polizia: quale fosse il problema lo stanno accertando i carabinieri dopo che, tra i due litiganti L.G. e C.D.G. è spuntato il coltello. Un primo fendente è stato sferrato quando i due erano ancora all’interno del bar. Entrambi sono usciti gridando. Sanguinante, L.G. originario di Atri, si è avvicinato allo scooter che aveva lasciato parcheggiato nei pressi del locale, il bar Olimpia, sulla statale Adriatica nord. Ma la lite è esplosa con violenza ancora maggiore e i due sono venuti alle mani: C.D.G. avrebbe impugnato ancora il coltello colpendo più volte il rivale. Poi si è allontanato. Anche l'altro ha cercato di andare via appoggiandosi allo scooter, ma si è accasciato per la forza dei colpi ricevuti. Soccorso, è stato trasportato in ospedale a Pescara, in codice rosso: è stato intubato e ricoverato in rianimazione. I medici stavano valutando la possibilità di sottoporlo ad intervento chirurgico. C.D.G. è stato rintracciato a breve distanza, anche lui ferito ma in maniera più lieve. Per ragioni di opportunità è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Chieti da dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale diretti dal capitano Giovanni Rolando e coordinati dal colonnello Riccardo Barbera. Il coltello, nell’immediatezza, non è stato trovato e gli investigatori lo stanno cercando. Così come stanno esaminando la posizione di C.D.G. per valutare un provvedimento precautelare. Intanto si tenta di capire quali siano state le motivazioni alla base della discussione, se fatti legati alla vita personale, quindi gelosia, questioni sentimentali, oppure ragioni di altro genere. Eventuali provvedimenti potrebbero essere stati assunti in tarda serata.