Domenica 2 Giugno 2024, 07:35

Lo hanno fermato per un controllo di routine. Documenti personali e dell'auto, procedura classica. Ma alla pattuglia della stazione dei carabinieri di Penne qualcosa, nel comportamento dell'uomo non quadrava. Troppo nervoso, agitato. Così hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito e l'uomo, si è agitato ancora di più. Sul posto sono arrivati altri militari, quelli dell'aliquota operativa del Nor della compagnia di Penne, diretti dal capitano Alfio Rapisarda, che hanno effettuato accertamenti più accurati. Controlli sull'autovettura e perquisizione personale. Ed è stato così che da una tasca dei pantaloni sono venute fuori sette dosi di cocaina, tutte accuratamente avvolte in confezioni termosaldate e pronte per essere vendute. L'uomo aveva anche quattromila euro in contanti. Identificato, è risultato essere un cinquantunenne, che lavora nei Vigili del Fuoco. Quando è stato fermato non era in servizio.

TESORETTO

Alla luce della droga e dei soldi trovati, i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare: in casa non è stata trovata droga, ma sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e materiali utilizzati per il confezionamento degli stupefacenti. C'era anche altro denaro: circa diciottomila euro, in banconote di vario taglio. Sulla provenienza del denaro il cinquantunenne non ha saputo fornire alcuna spiegazione. Ipotizzando che si tratti di provento dell'attività di spaccio tutto il denaro è stato quindi sottoposto a sequestro. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari in attesa di comparire davanti al magistrato per l'udienza di convalida che si è svolta ieri mattina in un'aula del palazzo di giustizia di Pescara. L'arresto è stato convalidato ma al cinquantunenne, che è incensurato, non è stata applicata alcuna misura cautelare ed è stato quindi rimesso in libertà. Con molta probabilità anche perché la quantità di droga che aveva con sé non era rilevante.

Le indagini dei carabinieri proseguono, a partire anche dal materiale sequestrato, soprattutto dalle ingenti somme di denaro liquido, per verificare eventuali attività illecite. Restano quindi tutte le cautele relative alla presunzione di innocenza, in quanto le indagini si trovano, in questa fase, davvero alle primissime battute. Il cinquantunenne, quando è stato controllato, non era in servizio ed eventuali responsabilità, ancora da accertare, non sono da collegare con la sua vita lavorativa. I carabinieri della compagnia di Penne monitorano con molta attenzione tutte le dinamiche collegate al fenomeno dello spaccio di stupefacenti sul territorio.