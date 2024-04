Affittano casa a Tenerife e finiscono in una dependance di legno (con bagno all'esterno). «Mai fidarsi delle foto»

Affittare un appartamento per una vacanza richiede sempre una scrupolosa ricerca. È importante prestare attenzione sia alle foto sia alla descrizione dell'immobile. Nessuno però garantisce che anche in questo modo non si possano ottenere brutte sorprese. È il caso di una coppia che ha condiviso la sua esperienza su Tiktok dopo aver preso casa tramite Airbnb a Tenerife e si è ritrovata in una dependance di legno.

Il video

Nel video vengono mostrate alcune immagini dell'annuncio. «Niente lussi, coprire le necessità», dice l'autore del filmato mentre mostra le stanze in foto. L'obiettivo era trovare un’opzione economica ma decorosa. Ma non è stato questo il caso. A riportare la notizia è il sito Lavanguardia.

Perugia, affitta casa e non riesce a mandar via gli inquilini: finisce lei in tribunale per violazione di domicilio

La scoperta

La coppia, giunta a destinazione, si è subito resa conto che di aver affittao una struttura di legno nel patio di un'abitazione.

Il bagno si trovava fuori dalla dependance. Il video ha totalizzato più di 460.000 visualizzazioni in pochissimo tempo ed è diventato virale dopo che molti siti hanno riportato la notizia.

I commenti

«Sono un Superhost di Airbnb da 5 anni... Se l'alloggio non corrisponde alle foto e alla descrizione, l'ospite ha tutto il diritto di richiedere un rimborso e l'aiuto di Airbnb per trovare immediatamente un altro alloggio», si legge in uno dei tanti commenti. «Ancora non capisco perché la gente usi Airbnb, con gli hotel meravigliosi ed economici che ci sono», scrive un ragazzo. «Non fidatevi mai delle foto su internet. Questo vale anche per Tinder», scherza un altro utente.