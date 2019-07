Teatro a a Forte Sangallo, il cortile Maggiore ospita "Voce di donna" scritto e interpretato da Melania Giglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Civitafestival 2019: al Forte Sangallo di Civita Castellana (Viterbo) domani va in scena “Voce di donna”, scritto e interpretato da Melania Giglio; musiche di Simon and Garfunkel, Loredana Bertè, Elisa, Ivano Fossati, Prince, Adele.Una donna sola in scena. Vestita di un enorme abito da sposa che occupa quasi tutto il palco. Raccontala sua storia fatta di vittorie e sconfitte, gioie e dolori. Una storia comune a molte, ma questa donna percepisce il mondo in un modo molto particolare. Per lei solo il suono, le voci, la musica danno unsenso agli eventi. Solo il suono mette ordine in un universo che altrimenti sarebbe percepito come caos.Attraverso le voci di donna che l'hanno guidata e ossessionata la protagonista riesce persino a raccontarci quell'assurdo susseguirsi di ore, che qualche sprovveduto si ostina a chiamare vita. “L’uomo che non ha musica dentro di sé, ed è insensibile agli accordi delle dolci melodie, è pronto per tradimenti, stratagemmi e rapine”, dice William Shakespeare ne “Il Mercante di Venezia”.