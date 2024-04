Al Palazzo baronale degli “Anguillara” espone Angela Marrone

Il Palazzo “Anguillara” di Calcata dal 4 al 12 maggio ospita una mostra di Angela Marrone. Nata a Napoli, è stata uno dei primi artisti a scegliere Calcata per viverci.

Si può definire senz’altro, un’artista “poliedrica” a tutto tondo, pittrice, scultrice, cantante, poetessa ed attrice. E'dal suo "viaggio" personale che attinge i simboli di cui sono ricche le sue opere e che veicolano il suo stile verso immagini iconografiche.

Un copioso e versatile flusso di simboli popola di immagini multiformi lo spazio visivo, generando flussi di energia che fissano nei suoi lavori le tracce del vissuto. Le sue opere sono state esposte in numerose occasioni prestigiose come il Festival dei Due Mondi di Spoleto. In questa occasione, esporrà sette opere a tecnica mista su tela, dal titolo “Sosta di Ricarica” rappresentando l’inquietante ipotesi di una possibile cosi detta “Transumanizzazione”, ossia questo quasi improvviso cambio di ordinamento, che non basa più il proprio fare sull’interazione umana, quando sulla digitale, riaffermando al contempo, il valore dell’essere Umano e del suo intimo sentire.