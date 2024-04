Giovane di 38 anni arrestato per tentato omicidio a Montalto

VITERBO - Dove c’è droga c’è violenza e dove c’è violenza il sistema sociale fallisce. A Montalto, luogo di spaccio di numerosi pusher di origini magrebine, c’è stato un altro arresto per tentato omicidio. I carabinieri del nucleo investigativo di Tuscania nei giorni scorsi hanno messo le manette a un 38enne tunisino, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, che per gli investigatori sarebbe l’autore di un’aggressione avvenuta nei confronti di un connazionale nel febbraio scorso. Quando un 47enne è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di Tarquinia per delle lesioni gravi da arma da taglio.

La lite sembrerebbe comunque scaturita per fatti riconducibili allo spaccio di droga, che sul litorale di Montalto i carabinieri stanno intervenendo sempre più spesso per stroncare un traffico illecito di eroina e cocaina. Per l’uomo, bloccato sulla statale Aurelia, si sono aperte le porte del carcere Borgata Aurelia di Civitavecchia. Nei giorni scorsi l’operazione dei carabinieri ha portato altresì al fermo di altri giovani, trovati in possesso di sostanze stupefacenti.