Salto a ostacoli, pioggia di medaglie per gli allievi del Giardino di Filippo

Un weekend da incorniciare. Gli allievi del Giardino di Filippo Agriland - F'sstables, allenati dall’istruttore federale Filippo Mochi, fanno incetta di medaglie al concorso B0* che si è svolto allo 007 cavalli dell’Olgiata.

Nella giornata di sabato Margherita Gasbarri e Lady vincono la L70. Iolanda Cuccioletta è seconda con Mago. Percorso netto per Stefano Cesarini con Demetra. Alla prima prova Anita Primi con Tich, Melissa Spaccini con Summer Time e Sara Coretto con Robus arrivano prime exequo nelle categorie L40/L50. Nella giornata di domenica Margherita Gasbarri è quarta nella L80, percorso netto per Stefano Cesarini.

E ancora medaglie d’oro nelle categorie L40 e L50 per le allieve Melissa Spaccini, Sara Coretto, Anita Primi e Viola Guglielmi. In campo anche Federika Barberini con Levisto nei primi percorsi fuori casa. Soddisfatto l’istruttore Mochi: «Meglio di così non poteva andare, cavalli e cavalieri hanno dimostrato ancora una volta quanto conti l’affiatamento».