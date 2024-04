Viterbo, pioggia di medaglie per gli atleti della Libertas Pilastro

Si è concluso dopo quattro giornate di gare il 30° Meeting Libertas di Primavera di pattinaggio artistico disputato nello scorso fine settimana presso il Centro Sportivo Parrocchiale Sacro Cuore di Viterbo.

Nella terza e quarta giornata altri podi per le atlete della Libertas Pilastro, con i primi posti per Camilli Marialetizia, Manzo Irene, Alfonsi Adele, al secondo posto: Picone Myriam, Barcarolo Beatrice, Pinzi Viola, Quintili Sofia, Tavani Viola, Colella Giorgia, il terzo posto a: Zaccani Elisa e Cianchelli Aurora, molto bene anche le altre compagne, a dimostrazione del buono e proficuo lavoro svolto dalle insegnanti Maurizia Burioni, Erica Salta, Gioel Carbone e Elisa Petroselli. Sono state quattro bellissime giornate di puro pattinaggio a cominciare dai più piccoli dai 4 anni in poi a finire con i più grandi fino a 20 anni, tra gli atleti in gara si sono viste buone individualità in tutte le associazioni che hanno partecipato e come è successo nelle edizioni precedenti sentiremo parlare di loro nel prossimo futuro, belli i costumi e le coreografie molto curate e spettacolari.

La Libertas Pilastro ringrazia tutte le associazioni che sono state presenti (alcune sono di casa presso l’impianto S.Cuore messo a disposizione dal parroco Don Flavio Valeri) le quali si sono congratulati con i dirigenti per la buona accoglienza e per l’organizzazione della manifestazione.

Molte famiglie durante qualche pausa dell’evento hanno potuto visitare la nostra bella città di Viterbo, anche lo sport è turismo.

Prossimo appuntamento per gli atleti della Libertas Pilastro il 4 e 5 maggio presso il palazzetto dello sport di Volla in provincia di Napoli a cui sono iscritti 13 atleti.