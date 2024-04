Martedì 30 Aprile 2024, 00:10

VITERBO - Un bimbo di appena 15 mesi è rimasto gravemente ustionato dall’acqua bollente con la quale era stata riempita una vasca da bagno. La giovane mamma ha subito capito che la situazione era critica e con il marito ha preferito non chiamare l’ambulanza ma ha deciso di recarsi al pronto soccorso, lontano più di venti chilometri dalla loro abitazione ad Orte, alla guida della sua auto con a bordo il piccolo. Arrivati in ospedale i genitori hanno raccontato quando accaduto ed il bimbo è stato subito soccorso.

Il trasferimento. Vista la gravità delle sue condizioni, è scattata la corsa per poterlo trasportare in un centro specializzato per le gravi ustioni al corpo, dal collo al torace, individuato nel policlinico Gemelli di Roma. Due pattuglie della squadra volante della questura di Terni hanno scortato l’ambulanza con a bordo medici e paziente fino all’Aviosuperficie Alvaro Leonardi dove ad attendere il mezzo c’era l’elisoccorso del 118 che era decollato da Foligno pochi minuti prima. Il piccolo è stato trasportato a bordo dell’elicottero e subito supportato dalle apparecchiature di supporto di cui è dotato il veicolo. L'elicottero si è quindi levato in volo con a bordo sia il piccolo paziente che i medici del 118 di cui è dotato l'equipaggio, in direzione del policlinico Gemelli precedentemente allertato dal suo arrivo.

Le condizioni. Le condizione del bimbo di 15 mesi sono definite molto gravi e bisognerà aspettare qualche giorno prima di capire se sia possibile o meno sciogliere la prognosi che per ora è riservata. Il bimbo è stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva pediatrica dell’ospedale romano dove si sta valutando la possibilità che il bimbo di 15 mesi sia sottoposto a un delicato intervento chirurgico di asportazione della pelle ustionata e di copertura delle ustioni: purtroppo il piccolo è ancora considerato in pericolo di vita a causa del rischio infezioni.

Carabinieri allertati. Nel frattempo, sono stati allertati dal personale sanitario i carabinieri di Orte che verificheranno la dinamica dell’incidente per accertare se non ci siano state dei comportamenti negligenti da parte dei due genitori nei confronti del figlioletto, i due verranno quindi ascoltati nei prossimi giorni, anche se ancora non è stato ancora aperto alcun fascicolo alla procura di Viterbo. Il grave episodio è accaduto domenica mattina in un condominio ad Orte dove la famiglia italiana vive da tempo.

La prima ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti la madre ha riempito la vasca con l’acqua troppo calda. Ma ancora non è certo cosa sia successo. Lo stesso bambino potrebbe essere scivolato nella vasca prima che venisse versata l’acqua fredda per diminuire la temperatura. A fornire maggiori certezze sulla dinamica dell’incidente saranno le indagini dei carabinieri.