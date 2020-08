Civitafestival 2020: tre giorni tra musica da camera, virtuosi del sax e jazz

Ultimo aggiornamento: 22:29

Il. Il programma dei prossimi tre giorni a Civita Castellana è interessante e accattivante. Venerdì 28 agosto è programmato un concerto di musica da camera con sonate e arie di Schubert, Rossini e Mozart , trio formato da di Enrico Mazzoni, Matteo Biscetti e Francesca Bruni.Sabato 29 agosto un concerto dell’eccezionale Alma Sax Quartet di fiati umbro, formato da Andrea Piccione - sax Alto - Simone Bellagamba sax Soprano - Francesco Desideri - sax Tenore - Andrea Leonardi - sax Baritono con un repertorio della tradizione americana.Domenica 30 agosto jazz di elevata qualità con il CGF trio formato da Mario Corvini trombone, Andrea Gomellini chitarra, Stefano Nunzi. Contrabbasso. Dopo numerose collaborazioni con varie formazioni e il disco “Zawinul” registrato in orchestra, arrangiata e diretta dallo stesso Corvini, i tre musicisti hanno voluto sperimentare l’accattivante sound del trio drumless, arrangiando standards della tradizione jazzistica per questa impegnativa formazione.Alla presentazione della XXXII edizione del Civitafestival , il direttore artistico Fabio Galadini ha spiegato che la rassegna («Il festival più longevo della provincia di Viterbo») non percepisce contributi pubblici, «ma non si può morire di Covid nè dell’attesa delle risposte pubbliche e dei possibili contributi, quindi andiamo avanti e portiamo alta la bandiera dello spettacolo dal vivo e della cultura. Lo facciamo da soli, il nostro imperativo è Resistere».Si è poi inaugurata la mostra Florilegi con le opere di Emanuele Rossini che ha riscosso consensi e che rimarrà aperta per tutta la durata del Festival.