Civitafestival, domenica alle 21,30 nel Cortile Maggiore del Forte Sangallo di Civita Castellana è in programma: “Ogni ricordo un fiore“ con la voce recitante di di Luigi Lo Cascio, Nico Gori clarinetti e sassofoni, Massimo Moriconi contrabbasso, basso elettrico, chitarra basso.L'evento è organizzato in collaborazione con il Polo Museale del Lazio nell'ambito della Rassegna Palcoscenico - Artcity 2019.In viaggio da Palermo a Roma rilegge i suoi duecentoquaranta (e oltre) tentativi di romanzo, tutti interrotti, e decide cosa farne.Cercare di cimentarsi in ogni genere e stile, senza mai riuscire a sceglierne uno, portare a termine un’opera e potersi così dire scrittore. Questi tanti cominciamenti narrativi disegnano, tassello dopo tassello, la figura del protagonista: in ognuno degli incipit è contenuta una scheggia della sua vita, delle sue ossessioni, delle sue paure e dei suoi desideri.