Jefferson acciuffa il Sudtirol: quarti dei playoff per la serie B, la Viterbese resta in corsa

di Marco Gobattoni

La Viterbese sogna, poi vede l’inferno è alla fine con Jefferson trova un pari che lascia speranze di qualificazione alle semifinali playoff. L’andata dei quarti di finale dei playoff nazionali per la serie B tra Viterbese e Sudtirol finisce 2-2 e lascia aperte le porte del passaggio del turno.



Lo stadio Rocchi presenta un colpo d’occhio mai visto quest’anno (3mila spettatori). La Viterbese parte forte e crea pericoli con un ispirato Calderini e un Jefferson versione playmaker. Il vantaggio arriva al 35’: il calcio d’angolo di Vandeputte trova la testa di Celiento che non sbaglia e fa 1-0.



La ripresa si apre con gli ospiti che alzano il ritmo è nella prima mezz’ora ribaltano il risultato con la doppietta di Costantino, che sul secondo gol sfrutta l’indecisione del portiere di casa Iannarilli. Psicologicamente potrebbe crollare tutto, ma la Viterbese ha voglia di reagire e si riversa nell’area ospite.



Jefferson al 90' trova la girata vincente: fa 2-2 e la Viterbese andrà in Trentino con la voglia di semifinale ben impressa negli occhi. Ai bolzanini per passare sarà sufficienet anche il pari.

Mercoled├Č 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:08



