Jfc Civita Castellana in festa per il passaggio nel campionato di Promozione

Dopo il successo nel campionato di Prima Categoria è arrivato il momento della festa per i giocatori, il tecnico e i dirigenti della società di Civita Castellana.

Il passaggio nel campionato di Promozione è stato salutato con un cena, condita da qualche sparo di mortaretti, due torte, tanto spumante e altrettanta allegria.

Il primo storico grande successo di questa società è stato salutato insomma nella maniera migliore e con una organizzazione perfetta.

Al presidente Enzo Tribolati, al vice Massimo Salvatori, al diesse Alessandro Ferri, al tecnico Davide Ronconi e ai collaboratori storici come, Luigi Bonfiglioli, Fabrizio Molinari, Francesco Di Fino, Mariano Jozzoli, Carlo Fanelli, Giovanni Carissimi, Angelo Borromei e Andrea Giovannetti hanno brillato gli occhi per tutta la serata a vedere tanta felicità tra i giocatori dopo una stagione portata a termine con tanto sacrificio, ma ricca di risultati e soddisfazioni come quello di terminare imbatutti.

Il vulcanico Tiziano Salvatori con la sua tradizione poesia al termine della serata ha commosso la platea