RIETI - Può esultare il tennis mirtense che grazie al Centro Sport Mirtense si qualifica alla Serie C con la propria squadra femminile. La squadra del capitano e maestro Emanuele Mazzucca ha battuto 2-1 l’Aureliano Tennis Team nella finale Platoff di Serie D1, conquistando così l’accesso al campionato di Serie C per la prossima stagione. Decisivo il doppio composto da Elena Negri e Valentina Cantori che, vincendo 6-2/6-2, hanno regalato il punto decisivo alla squadra mirtense, composta anche da Rebecca e Ginevra Iaboni.

Un risultato storico per il tennis della provincia commentato con grande emozione dal maestro Emanuele Mazzucca: «Un risultato incredibile per il nostro Club e per tutta la provincia di Rieti – spiega Mazzuca - frutto di anni di lavoro e duri allenamenti. Adesso ci godiamo questo splendido risultato e poi saremo di nuovo in campo per preparare al meglio la serie C. Un ringraziamento al nostro sponsor, lo studio medico Physiologos, e al nostro Club, il centro sport Mirtense, che ci hanno permesso di competere in questo campionato».