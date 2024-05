Sabato 25 Maggio 2024, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 08:57

Startup innovative, la viterbese 3Tress protagonista alla Converging Skills di Pisa. Guidata dall’oncologo Fotios Loupakis, ha infatti vinto il primo premio nella sezione nuove imprese del concorso Start Pitch, un bando a livello internazionale lanciato dall’Università di Pisa e dedicato alle start-up costituite da meno di un anno, attive nei settori Ict e Ai, Deep-Tech, MedTech e Pharma, Green-Tech.

Civita Castellana, Andrea Rofena e Federica Angeletti si aggiudicano il Trofeo dei Falisci

IL PROGETTO

Si tratta di un successo partito da una domanda complessa: «Come evitare l’indebolimento muscolare dei pazienti oncologici e anziani?», e ottenuto attraverso una risposta altrettanto articolata, alla quale 3Trees è arrivata dopo anni di studio, grazie ad una dettagliata disanima della letteratura scientifica, e con il conforto di molti dati sperimentali. Il risultato, quello che poi ha convinto i giudici a premiare il gruppo di Loupakis, è stato la produzione di un integratore capace di intervenire sull’assetto ormonale del paziente e in questo modo di difenderlo dal decadimento.

IL SUCCESSO

Il prodotto, chiamato Thitavita, è una miscela ben studiata di nutrienti: è stato sottoposto a domanda di brevetto all’inizio dell’anno, per il prossimo mede di luglio è attesa l’approvazione da parte del Ministero della Salute nelle liste degli alimenti a fini medici speciali, e sarà sul mercato a ottobre. «Siamo partiti da oltre trenta progetti, e siamo arrivati ad una rosa di undici finalisti. Abbiamo sentito proposte innovative, curiose, intelligenti - ha commentato in una nota Corrado Priami, prorettore alla valorizzazione delle conoscenze e suo impatto dell’Università di Pisa -. Undici invenzioni che spaziavano dalla robotica ambientale ai servizi per le aziende. Scegliere non è stato facile. Ma le due proposte selezionate (il bando prevedeva un’altra sezione dedicata al miglior progetto, la vittoria è andata alla Unicorn di Bari per un sistema diagnostico basato sulla AI capace di identificare con anticipo la steatosi epatica) ci hanno convinto più delle altre e adesso siamo felici di seguirne la crescita».

Effetto diretto del premio, infatti, sarà un finanziamento di settemila euro in servizi forniti da Start Attractor, l’attrattore di competenze e capitali dell’Ateneo pisano (lanciato nei giorni scorsi con la firma congiunta dell’Università e dei primi due partner che si sono uniti al progetto: Ferrero e Sofidel), nato per sostenere le giovani aziende e i progetti di open innovation e per facilitare l’incontro tra ricerca e industria.

Loupakis, amministratore unico della società, ora esprime soddisfazione: «Occasioni come quelle del concorso Start Pitch - dice - hanno una tripla valenza: il networking che permette di entrare in connessione diretta con altre realtà emergenti e valutare opportune sinergie, la visibilità che in una fase iniziale è un aspetto importante per una realtà emergente in cerca di partnership e finanziatori aggiuntivi, il premio stesso che fornendo servizi di accompagnamento alla crescita aziendale costituisce una opportunità unica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA