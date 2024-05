Fontana: «Orgoglioso dei ragazzi. Peccato ci siamo andati vicino»

«E’ giusto così, il Taranto quest’anno ha macinato. Ma ha avuto di fronte una squadra che ha meritato altrettanto». Ha pochi dubbi Gaetano Fontana alla fine del match. L’allenatore del Latina esalta i suoi ragazzi: «Grande crescita da parte di tutti, ero stra convinto della prestazione che avremmo fatto, stavamo segnando ad occhi aperti perché onestamente credevamo nel risultato. E’ andata così ma il campo ha detto che la potevamo ottenere».

«Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi - dice il mister - Abbiamo iniziato un cammino in difficoltà, so quello che hanno fatto i ragazzi per per arrivare fino a qui.

Conosco la forza dei miei ragazzi, conosco la loro dedizione, hanno lavorato senza mai risparmiarsi. Alcuni di loro hanno lavorato in zone di campo non consone. Malgrado tutto ciò siamo arrivati fino a dove siamo arrivati, dobbiamo veramente essere orgogliosi e contenti . Normale che quando arrivi là e fai questa partita in casa della seconda classificata...».

Fontana non parla del futuro. «Devo ringraziare la società, il direttore, il presidente perché mi hanno sempre manifestato il loro gradimento per quanto riguarda il lavoro ed è ovvio che adesso inizieremo a parlare di di futuro. Vedremo quello che c'è da fare»