Sabato 25 Maggio 2024, 06:00

Se si prova a chiedere al questore Fausto Vinci quale sia stata l’operazione che gli ha dato più soddisfazione, in questo anno e cinque mesi nella Tuscia, arriva la risposta che non ti aspetti. Perché accanto agli arresti eclatanti come quelli sulla mafia turca o la gestione della protesta degli agricoltori, mette anche «i piccoli reati, perché sono quelli che danno più fastidio al cittadino. Ecco, l’importante è non dimenticare il quotidiano: spero di aver lasciato questa sensazione». Vinci manterrà il suo ruolo negli uffici di via Romiti fino a martedì prossimo, poi andrà a guidare la questura di Latina e lascerà il posto a Luigi Silipo, già questore di Macerata.

Civita Castellana, scatta la raccolta di firme per chiedere di abbattere la recinzione del Circolo Anziani dal Boschetto.

Le parole

«A Viterbo sono stato molto bene - dice - è stato un periodo intenso, abbiamo fatto tantissime cose per la sicurezza della città. Devo questo all'impegno e alla bravura dei miei collaboratori». Cita la mafia turca, il bomba day, la Macchina di Santa Rosa, «una bellissima manifestazione». E poi ancora «l’attenzione per il territorio, il grande impegno per San Faustino, il controllo in tutto il centro. Il livello di sicurezza a Viterbo è abbastanza positivo: si può fare di più e sicuramente il mio sostituto farà ancora meglio. Tutta la provincia ha fatto un grande passo avanti, con i daspo urbani e i daspo Willy, ricordo un lavoro enorme sulle discoteche. Ho cercato di guidare la questura in maniera collegiale: sono abituato a condividere tutte le scelte».

Capitolo ringraziamenti: ai sindaci, ai viterbesi, «sempre dalla nostra parte», ai comitati cittadini, «con i quali c’è un grande rapporto», al Sodalizio, «con cui si è creata empatia e amicizia. Verrò sicuramente per Santa Rosa, mi vedrete turista e ospite». Poi torna sul rapporto con la città «C’è stato un grande clima tra le istituzioni - spiega Vinci - anche perché sono contrario alla persona sola al comando. Si è creata una grande unione di intenti che ci ha permesso di risolvere situazioni anche critiche». Prima del commiato, le presentazioni. Al suo fianco, oltre al suo vice Roberto D’Amico, c’è il commissario capo Flaminia Donnini, nuovo dirigente della Digos. «È a Viterbo già da qualche mese, ha fatto esperienza in vari uffici, è giovane e preparata».

Il bilancio finale insomma è positivo. «I reati sono diminuiti del 9 per cento, dobbiamo arrivare quasi a zero». L’operazione migliore? «Ho apprezzato come abbiamo gestito la protesta a Orte degli agricoltori: siamo stati molto bravi, gestendo con diplomazia. A Viterbo è durata più di tutti. Poi la mafia turca, il rave sventato a Blera. Bene le grandi operazioni antidroga, ma abbiamo arrestato pure quello che rompeva le vetrine dei negozi in centro. È importante occuparsi di chi truffa il cittadino - conclude Vinci - a cui dà più fastidio il furto in casa che il mafioso turco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA