Venerdì 24 Maggio 2024, 05:20

Postino, autista e talvolta anche cassiere. Ecco cosa faceva Giorgio Meschini per il boss della mafia turca Baris Boyun. Il 32enne viterbese collaborava attivamente con i sodali del boss per agevolare i piani e recuperare armi e contanti. Probabilmente era lontano dalla causa della “rivoluzione” che muoveva l’arrestato e i suoi fedelissimi. Ma come sottolineato dall’ordinanza di custodia cautelare ne faceva parte a pieno titolo. Giorgio Meschini, classe 1993, è finito agli arresti mercoledì mattina all’alba nella maxiportazione della polizia. Per lui, come per altre 17 persone tutte di nazionalità turca, si sono spalancate le porte del carcere. Rispondono, a vario titolo, di moltissimi reati tra cui l’associazione a delinquere.



Ma come un ragazzo che non aveva legami con i gruppi ribelli turchi sia finito all’interno di una cellula con finalità terroristiche resta un mistero. Tra le ipotesi è che a tirarlo dentro sia stato Caglar Senci, il 28enne turco residente a Tuscania da 15 anni. Probabilmente l’amicizia tra i due è stata il motivo dell’entrata in scena di Meschini.

Il boss Boyun ha sfruttato diverse caratteristiche del viterbese, oltre alla sua completa disponibilità per il gruppo ribelle era importante perché conosceva la lingua e sapeva muoversi sul territorio. «E’ evidente - sottolinea il gip - che il valore aggiunto di Meschini è certamente la conoscenza della lingua (nelle sue relazioni con le forze dell’ordine) e del territorio (in relazione ai viaggi in cui ha partecipato, nel corso dei quali aiuta i correi turchi a orizzontarsi)».



«In quanto componente dell’associazione - spiega il gip nell’ordinanza - fornisce un supporto logistico al sodalizio, trasportando gli associati ed assistendoli negli spostamenti “necessari” e funzionali alle esigenze e scopi associativi sull’intero territorio nazionale». Meschini accompagna Ece, moglie di Boyun, dall’aeroporto a Crotone nell’abitazione del Boyun agli arresti domiciliari, assiste Cancin Friki Faith, Gultepe Tolga, Akarsu Kerem Demir Bayram e Aytekin Cemil (tutti arrestati nell’operazione) mettendo “a disposizione” l’autovettura a lui in uso ed intestata alla madre per il trasporto di armi e denaro illecito. «L’11 marzo Meschini attraverso il circuito Token su indicazione di Boyun ritira una somma di denaro di provenienza illecita pari a 11mila euro di cui 10 mila venivano portati all’avvocato».

Le attività di intercettazione, inoltre, hanno consentito di accertare come Meschini sia stato partecipe in diverse operazioni per recupero armi e soldi. «Si tratta, sul piano oggettivo, di contributi di sicuro effetto agevolatorio della vita dell’associazione - scrive ancora il gip -, che hanno contribuito alla prosecuzione del suo programma criminale, consentendole di recuperare soldi e armi da utilizzare per la protezione di Boyun e per assicurarne la libertà, nonché di mantenere altri sodali in libertà». Ma soprattutto era perfettamente consapevole dell’attività criminale che svolgeva. «Si pensi all’esplicita spiegazione del meccanismo del token, a fronte del quale è evidente come il recupero di decine di migliaia di euro in contanti non potesse far fronte ad attività legali; discorso analogo vale per le armi recuperate quando le modalità del prelevamento e le cautele adottate non potevano essere fraintese». Insomma era “uno di loro”.