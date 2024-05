Roberto Breda: «Sarò impopolare ma continuo ad essere orgoglioso di questo gruppo»

Terni -È il turno dell'allenatore della Ternana Roberto Breda: «Nel primo tempo si è rotto qualcosa dopo il gol di Di Cesare. Ma soprattutto sul secondo gol, ci siamo fatti prendere dalla frenesia e siamo usciti dalla partita. Mi spiace tanto perché finale peggiore non poteva esserci, non se lo merita ne Terni nè i ragazzi. Dovevamo fare un punto più prima, non che questa fosse scontata. Tante volte siamo andati vicino al punto in più ma non ci siamo riusciti».

Merito del Bari? «Il primo tempo e stato equilibrato, loro hanno cambiato completamente rispetto all’andata. Continuo ad essere orgoglioso di questo gruppo anche se è il momento meno adatto per dirlo, dovevamo fare di più ma come impegno e volontà abbia dato tutto».