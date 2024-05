Sabato 25 Maggio 2024, 06:00

L’udienza preliminare è fissata per il 21 novembre. Cena dei veleni: in quella data al palazzo di giustizia di via Falcone e Borsellino al Riello si deciderà se la sindaca Chiara Frontini e il marito Fabio Cavini saranno rinviati a giudizio oppure verranno prosciolti dalle accuse. Che restano comunque molto pesanti: minaccia a corpo politico in concorso, articoli 110 e 338 del codice penale. Ma c’è anche un’altra novità, le persone offese non sono più infatti solo il consigliere comunale Marco Bruzziches e la moglie Annamaria Formini: ora figura anche la ex presidente del consiglio Letizia Chiatti, tra le fondatrici del movimento con cui Frontini ha vinto le elezioni.

Cena dei veleni, «lesa l'immagine del Comune, l'ente si deve costituire parte civile: pronto un ordine del giorno»

Il caso

Tutto nasce dalla cena del 26 settembre in casa di Bruzziches, chiesta da Frontini, alla presenza di Cavini e Formini. Le frasi pronunciate proprio dal marito della sindaca hanno convinto Bruzziches ad andare in Procura: «Se io voglio fare male, capisco chi del tuo stato di famiglia è più debole e poi vado a colpire quella persona». Poi ha proseguito spiegando che «purtroppo io sono la sua anima nera (riferito alla sindaca, ndc) ed è per questo che sono molto odiato, perché a volte devo fare delle cose anche molto brutte». L’ingresso tra le persone offese di Letizia Chiatti - che nel frattempo si era già dimessa dalla presidenza del consiglio, in rotta con Frontini - è dovuta sempre a un intervento di Cavini durante la cena.

Il marito della sindaca avrebbe chiesto a Bruzziches di fidarsi di lei e di considerarla «il nemico numero uno». Il gup è Giacomo Autizi, sono stati i pm Massimiliano Siddi e Chiara Capezzuto a chiedere il rinvio a giudizio per Frontini e Cavini, difesi rispettivamente da Francesco e Roberto Massatani, e Giovanni Labate. I due pm avevano precedentemente chiesto il giudizio immediato, che però era stato respinto dal gip Rita Cialoni.

