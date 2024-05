Mercoledì 8 Maggio 2024, 10:47

Guadagno 6

Una prima parte di gara tutto sommato tranquilla, in cui di palloni dalle sue parti ne gravitano pochini. Poi, nella ripresa, inizia a essere sollecitato, in primis da De Marchi su cui interviene alla grande.

De Santis 6,5

Difende con attenzione e sostiene la manovra offensiva proponendosi come può per dare supporto a Paganini sulla fascia destra

Marino 6,5

Nel primo tempo una gara di controllo, ma al primo intervento al limite viene ammonito costringendolo ad aumentare il grado di attenzione. Sempre puntuale.

Vona 6,5

Una prestazione di buon livello, si dimostra efficace in marcatura nel primo tempo e anche nella ripresa giganteggia togliendo spazi agli uomini offensivi del Taranto. Ercolano 6,5

Fa su e giù sulla sinistra creando non pochi problemi al Taranto. A volte si accentra, in altre occasioni si prende il fondo come in apertura di secondo tempo quando, dopo una bella azione personale, chiama al grande intervento Vannucchi.

Riccardi 6,5

Solito lavoro di generosità e qualità in mezzo al campo. Garantisce equilibrio alla squadra facendola girare a dovere e poi, non appena ne ha la possibilità, prova a innescare il reparto offensivo.

Crecco 6

Posizionato ancora una volta a centrocampo, nel ruolo di interno, garantisce una certa dinamicità. Apprezzabile il cross a inizio ripresa su cui D'Orazio non trova il vantaggio in rovesciata.

Capanni 5,5

Non riesce a incidere come vorrebbe nel momento più concitato della gara.

Di Livio 6,5

Al rientro dopo due giornate di squalifica, vorrebbe spaccare il mondo. E infatti è lui a dare sempre il cambio di passo, a trasformare l'azione da difensiva in offensiva con la giusta frequenza.

Paganini 6,5

Inizia con un buon piglio, i compagni lo cercano spesso sulla destra e in un paio di occasioni serve palloni interessanti in mezzo su cui però i compagni non arrivano. Nella ripresa per poco non sfrutta un assist di D'Orazio e poi, proprio nel finale, serve un pallone d'oro a Mastroianni.

D'Orazio 7

L'uomo in più, quello che il Taranto soffre sempre e comunque. Serve assist, sfiora il gol, le sue accelerazioni costituiscono un problema di difficile soluzione per i padroni di casa.

Mastroianni 5,5

Combatte dal primo all'ultimo, cercando di guadagnarsi l'occasione giusta per colpire. L’occasione del colpo di testa nel finale avrebbe potuto cambiare il match.

Fontana 6,5

Probabilmente una delle migliori partite della sua gestione che però non è bastata per guadagnare l'accesso al secondo turno. I nerazzurri giocano una gara di qualità e coraggio, ma mancano nell'ultimo colpo, quello decisivo. D.M

