Disagio giovanile e emergenza educativa, applausi per il cardinal Angelo Comastri

Famiglia, ascolto, fede, impegno, esempio. Per riempiere la vita dei giovani e salvare il futuro servono parole piene. Parole che poi devono trasformarsi in fatti e camminare su gambe solide. Sono i punti espressi dal cardinale Angelo Comastri, vicario generale emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano, chiamato a intervenire sul tema del disagio giovanile all’interno di un convegno sull’emergenza educativa promosso dall’associazione Montalto e Pescia legate insieme. Intervistato dal giornalista e scrittore Fortunato Licandro, Comastri ha puntato l’attenzione sul tema della famiglia, cellula staminale della società, e sugli effetti che la sua disgregazione comporta, convinto che cambiare la rotta non è solo possibile, ma necessario per evitare di precipitare in un baratro sul ciglio del quale si sta pericolosamente camminando. Per riuscirci, però, serve una conversione nel suo senso originario di "portarsi dall'uno all'altro luogo" di "volgersi verso qualcuno o qualche cosa"; missione che può essere portata a termine solo con un amore che nasce dall’impegno sociale e dalla fede.

Oltre a quella di Comastri, tante sono state le testimonianze portata dal mondo della società civile invitate dal presidente dell’associazione Marco Lenci e dal suo vice Gaetano Castelli. La delegata alle politiche giovanili del Comune di Montalto, Aira Longarini, ha spiegato come: “Oggi viviamo in un mondo in cui il progresso è la parola d’ordine ed è giusto che sia così ma non possiamo restare a guardare lo spaesamento e l’insicurezza che questo mondo veloce genera nei giovani, i fautori del futuro.

Dobbiamo fermarci e riflettere sul nostro rapporto con le giovani generazioni”.

Particolarmente intenso l’intervento della professoressa Daniela Chieffo, responsabile Unità Operativa di Psicologia Clinica della Fondazione Gemelli, che ha parlato non solo dell’emergenza da un punto di vista emotivo, ma anche raccontando le numerose facce con il quale il problema del disagio giovanile si presenta sotto il profilo clinico. Malattie, viene da aggiungere anche dell’anima, che con la sua equipe si trova ad affrontare.

Altri interventi sono stati curati dal professor Nicolò Pisanu, pedagogista, psicoterapeuta e docente universitario. Da Luca Zoncheddu, direttore della Caritas diocesana di Viterbo, dal presidente dell’autorità portuale Pino Musolino e dalla professoressa Marianna De Carli, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Montalto di Castro.