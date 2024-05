Federico Dionisi: «Chiedo scusa a tutti quelli che amano la Ternana»

Terni - Con un pizzico di sorpresa a venire in sala stampa è Federico Dionisi. L'attaccante della Ternana, nonostante abbia giocato poco in questa stagione, ci mette la faccia:«Mi sono presentato per chiedere scusa ai tifosi e alla società e a tutti quelli che vivono il mondo Ternana. È dura da digerire. I tifosi ci hanno sempre sostenuto e non se lo meritavano. Chiedo scusa a nome di tutta la squadra».

Dioniso ad un certo punto allarga pure le braccia quasi a giustificare la sua presenza in un momento negativo, coinciso con la sconfitta per 3-0 e la relativa retrocessione in C.