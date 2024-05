Nicola Guida: «La Ternana non meritava la retrocessione. Il futuro? In serie C con me»

Terni - Ci impiega qualche minuto. Ma alla fine anche il presidente della Ternana Nicola Guida viene in sala stampa: «Non meritavamo la retrocessione, facciamo i complimenti agli avversari, mi dispiace per tutto l’ambiente. Ora è il momento del rammarico, avremmo sognato un altro epilogo per questa stagione. I fatti dicono che siamo retrocessi con quarantatré punti e una partita di ritorno in cui il Bari ha fatto meglio di noi. C’è un gruppo molto bello di ragazzi che hanno dato tutto per questa maglia fino alla fine, non meritavano di retrocedere nè lo meritava la città e neanche i tifosi».

Il futuro? «Il futuro sarà in serie C e con me».