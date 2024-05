Venerdì 24 Maggio 2024, 07:00

Il cambio di allenatore in corso d’opera è ormai prassi consolidata. In Lega pro nel girone del Grifo sono tanti i coach che nel corso della stagione sono stati avvicendati, in alcuni casi si sono visti effetti immediati in altri si è dovuto attendere, in altri ancora, dopo una fase iniziale positiva si è manifestato un leggero calo.

Il bilancio della stagione

Appartiene a quest’ultima categoria Alessandro Formisano. Chiamato da Massimiliano Santopadre a sostituire Francesco Baldini dopo la sconfitta nel derby con l’Arezzo, il coach campano è partito in tromba con una striscia positiva. Tanto in trasferta quanto in casa ha sicuramente dato al Perugia il cambio di marcia che era necessario per poter imprimere una svolta dopo la fase difficile con l’allenatore toscano. Sono ben quattro i successi consecutivo collezionati dall’ex tecnico della Primavera biancorossa dopo l’inevitabile sconfitta contro il Cesena: 3-0 con la Lucchese, 0-1 in trasferta a Pescara, 3-1 al Curi al cospetto della Spal e vittoria a Pontedera (2-3). Inizialmente mentre per Baldini la media punti è stata di 1,94 partita quella di Formisano, se si prendono in considerazione i primi 5 incontri è arrivata a circa 2,40 punti per gara. Insomma un effetto sicuramente positivo per un allenatore catapultato in prima squadra dopo l’esperienza con i ragazzi della Primavera.

Poi però a partire dal pareggio in casa contro il Rimini qualcosa è cambiato. Il match con i romagnoli ha palesato le criticità contro squadre ben organizzate. I problemi si sono verificati però soprattutto in trasferta: la difesa tre, grazie anche alla scelta azzeccata di inserire Mezzoni e con l’arrivo di Lewis, ha garantito efficacia nella fase passiva. Alla predilezione per una situazione di non possesso ha fatto da contraltare un attacco che non è mai riuscito a decollare completamente nonostante i numerosi cambiamenti di modulo e giocatori. Con il passare del tempo dal trainer campano qualcosa di più era lecito attendersi.

Sotto questo aspetto dando una scorsa invece agli altri avvicendamenti di allenatori, quello che ha sicuramente fatto meglio in assoluto è proprio Calabro coach della Carrarese ora impegnata ai play-off con la Juventus Next generation. Il trainer pugliese, oltre ad aver eliminato il Grifo in due gare, ha impresso una svolta al torneo della formazione toscana. Il coach è tra i subentrati quello con la media punti più alta di tutta la categoria, una media punti che si aggira intorno ai 2,20 a partita. Molto superiore a quella di Dal Canto, per altro tutt’altro che disprezzabile, che si era fermata a circa uno e 80. Dando un’occhiata agli altri: male i sostituiti di Zeman, costretto a lasciare la panchina del Pescara per cause di forza maggiore. Bucaro viaggia con una media di 0,80 punti a match. Cascione è intorno a 1,60. In casa Entella, la più grande delusione del campionato insieme alla Spal, Gallo cui è stato rinnovato il contratto ha ottenuto una media di 1,26, sicuramente superiore a quella del suo predecessore Volpe su cui ha pesato il pessimo avvio stagionale e la sconfitta nel derby contro il Sestri Levante. Sorprende e non poco, la scelta del Rimini di non affidarsi nuovamente a Emanuele Troise. Il tecnico campano, chiamato dalla società romagnola per sostituire Raimondi che si barcamenava su medie da retrocessione (0,80) ha portato i biancorossi ha giocarsi i playoff proprio contro il Perugia ottenendo mediamente 1,48 punti a gara. Un dato più che dignitoso unito a una impostazione tattica sicuramente valida. Ottima anche l’annata di Roberto Stellone con la Vis Pesaro. L’ex condottiero del Frosinone, accostato qualche anno fa proprio al Perugia, ha portato alla salvezza il team marchigiano, invertendo un trend molto negativo. Il predecessore Banchieri era sugli 0,97 punti per match. Stellone è arrivato a 1,50 dimostrando di poter dire la sua in maniera chiara.