Comune senza quote rosa, bando pubblico per trovare un'assessora

Giovedì 19 Agosto 2021, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 11:38

CAMPELLO SUL CLITUNNO - A.A.A. assessora cercasi. Suona più o meno così l’avviso pubblico firmato in queste ore dal sindaco di Campello Maurizio Calisti, alla disperata ricerca di un collaboratore di giuntadi sesso femminile. Una modalità diricerca sicuramente singolare edestinata a far discutere, visto chequello di assessore è un incaricoamministrativo e politico, che solitamente il primo cittadino individua personalmente, senza la necessità di mettere il posto a bando.

LE DIMISSIONI

Ad aprire la curiosa ricerca sonostate le dimissioni dell’assessore Fabiana Grullini, protocollate il 5 agosto scorso. La Grullini, che ha lasciato l’incarico per alcunefrizioni sorte con il collega condelega ai lavori pubblici SergioGuerrini, subentrato qualche mese faal dimissionario Antonello Pallotta,ha anche fatto un passo indietro, ma le dimissioni protocollate sono divenute immediatamente esecutive e il primo cittadino non se l’è sentita diriassegnarle le deleghe. Il motivo? Ilgesto dell’ex assessora avrebbe inqualche modo incrinato quel rapportodi fiducia che si era instaurato colsindaco.

LA RICERCA

Prima di pubblicare l’avviso pubblico, il sindaco Calisti ha cercato in casa.Ma ricevuto a quanto pare il diniegodella consigliera Camilla Cruciani el’indisponibilità della candidata noneletta Maria Laura Meniconcini, haoptato per la singolare soluzione. «Non è una modalità che ho inventato io – dice Calisti a chi gli mostra stupore per quell’avviso – sareitroppo bravo. Insieme al segretariogenerale abbiamo valutato alcuneipotesi e, sulla scorta di quanto giàaccaduto in altre parti d’Italia, si è optato per l’avviso».

L’AVVISO

L’avviso, che campeggia sul portaleistituzionale dell’ente, non lasciaspazio a interpretazioni. L’oggetto ègià di per sé eloquente: «Avvisopubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse alla nomina di un assessore donna».Campello, va chiarito, è un Comune aldi sotto dei tremila abitanti, quindinon c’è l’obbligo del rispetto dellequote rosa. Ma alcuni precedentiregistrati non lontano da qui hannospinto il sindaco a tentare il tutto per tutto primo di individuare un assessore di sesso maschile. «A Ferentillo – osserva Calisti – il Tarha accolto il ricorso presentato dalgarante per le pari opportunità. Primadi nominare un uomo, vorrei avere la tranquillità di averle provate tutte».

I REQUISITI

Chi può rispondere l’avviso? Nontutti, ovviamente. Se, infatti, ilrequisito principe è quello di genere,entro il 31 agosto possono proporsi ledonne che «non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale e non trovarli in alcuna delle condizioni diincompatibilità e inconferibilità allanomina. Gli altri requisiti: lacandidata non deve «avere conflitto diinteresse con le funzioni inerenti all’incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte. Non trovarsi in rapporto diparentela o affinità fino al terzogrado con il sindaco. Possedere unaadeguata esperienza tecnica,amministrativa e professionale,desumibile dal curriculum. Essere residente a Campello o avere un significativo legame con il territorio». La candidata, secondol’avviso, dovrebbe anche far partedella lista «Amiamo Campello, ocomunque averne condiviso il programmaelettorale e il percorso politico».