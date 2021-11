Campello sul Clitunno, auto finice nella scarpata: due feriti

CAMPELLO SUL CLITUNNO - E' di due persone ferite trasportate dal 118 all'ospedale di Spoleto il bilancio dell'incidente avvenuto sabato sera lungo il vecchio tracciato della Flaminia. Per cause in corso di acerrtamento da parte dei carabinieri di Spoleto si sono scontrate due auto e una, dopo l'impatto, è finita nella scarpata. Sul posto il 118 per i soccorsi ai feriti e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto. E' intervenuta anche una squadra di ooerai e tecnici della Provincia di Perugia per ripristinare il guard rail danneggiato dall'auto volata nella scarpata.