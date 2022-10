Guasto all'acquedotto, scuole chiuse

SPOLETO Un guasto all'acquedotto dell'Argentina rischia di lasciare un intero territorio, da Spoleto a Campello e Castel Ritaldi senz'acqua. Per precauzione, a Spoleto le scuole rimarranno chiuse nella giornata di sabato. Nonostante gli interventi per individuare il guasto fossero in atto da venerdì mattina, la notizia delle gravissime ripercussioni è iniziata a circolare solo in serata, solo grazie al tam tam su alcune chat di whatsapp. Dalla Vus, infatti, fino alle 23 di venerdì, non è circolata alcuna informazione a riguardo, nonostante fosse stata chiusa anche una strada, la bretella che collega la rotatoria di San Sabino a quella di Villa Redenta. Secondo quanto si apprende, il guasto sarebbe piuttosto importante e in serata i tecnici hanno iniziato a prepararsi a chiudere l'acqua, che potrebbe mancare anche nella giornata di sabato. La bretella, come detto, è stata chiusa, con i due lati presidiati dalla polizia locale. I tecnici Vus, invece, insieme a quelli di una ditta esterna, sono al lavoro all'altezza del bivio per la stazione ferroviaria. Individuato il punto del guasto, è stato fatto uno scavo di circa cinque metri per quattro, per una profondità di altri 4 metri. È in quel punto che gli operatori contano di intervenire quanto prima, sperando di limitare i disagi.

