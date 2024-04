Giovedì 18 Aprile 2024, 18:14

TERNI - Nella notte in cui la zona era blindata per la disinfestazione contro il virus Dengue hanno messo a segno un furto in un negozio di frutta e verdura di via Porta San Giovanni.

I carabinieri li hanno inseguiti e uno dei due è stato bloccato e portato in caserma. Aveva in tasca due smartphone, due carte di credito e una scheda di memoria rubati nel negozio gestito da extracomunitari e attrezzi da scasso.

Ha dato un nome falso ma i militari l'hanno identificato e denunciato. E' un 23enne nordafricano che deve rispondere di furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e falsa dichiarazione sulla propria identità personale. Le indagini proseguono per l’individuare il complice riuscito a fuggire, così come resta alta l’attenzione dell’arma nella prevenzione e repressione dei reati predatori ai danni di abitazioni e negozi della città.