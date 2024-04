Terni, due scuole nel mirino degli scassinatori: solo pochi spiccioli nei distributori di snack

TERNI - Due scuole della città nel mirino degli scassinatori dei distributori automatici di snack e bevande.

Il doppio colpo nella notte tra mercoledì e giovedì, con i ladri che hanno visitato in rapida successione il liceo artistico Metelli di via Benedetto Croce e la scuola Orazio Nucula di via Lambruschini.

Misero il bottino messo insieme da chi ha sfasciato i distributori automatici dei due plessi scolastici per portar via solo qualche spiccio.

Alla Nucula sono dovuti scappare perché a mezzanotte e 26 si è messo a suonare l’allarme ed è arrivata la polizia.

«Da noi hanno potuto fare ben poco in quanto la scuola è allarmata ed è giunta una pattuglia della squadra volante in pochi minuti» conferma Barbara Margheriti, dirigente della Da Vinci-Nucula.

Nella stessa notte l’incursione nei locali del liceo artistico.

Anche qui i malviventi, dopo essere entrati nell’istituto, hanno rotto le macchinette che distribuiscono le bevande a docenti e studenti per portar via poche monete.

La scuola era finita nel mirino dei ladri nei giorni in cui le lezioni erano sospese per le festività pasquali.

E’ di un mese fa l’incursione nella scuola dell’infanzia e primaria di via Liutprando, a poca distanza della Benedetto Brin, al quartiere San Giovanni. Bottino un pc e un televisore. «Sono episodi che ci scoraggiano - ha detto Teresa Assunta Fiorillo che guida la direzione didattica San Giovanni. Credo sia necessaria un’azione di protezione nei confronti delle scuole della città perché così non è più possibile andare avanti».

E’ di quei giorni il furto nella scuola dell’infanzia Le Grazie dove sono spariti due maxi schermo di ultima generazione.

A febbraio altri raid dei ladri alla Mazzini di via Carrara, dove sono spariti una trentina di tablet, e all’Anita Garibaldi di via primo Maggio.

Sul podio per i furti le scuole della direzione didattica Don Milani. Dall’inizio dell’anno scolastico sono state assaltate dai ladri una quindicina di volte, con una predilezione per i distributori automatici. «Sollecitiamo l’attenzione massima da parte delle forze dell’ordine che già fanno tanto. Ci auguriamo che si impegnino ancora di più per sorvegliare durante la notte le vie contigue alle scuole» ha detto il dirigente scolastico, Luigi Sinibaldi.