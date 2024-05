Terni, finto turista albanese non parla l'italiano ma spaccia cocaina: la droga nascosta in un cespuglio a Cospea

TERNI - Non parla l’italiano ma è riuscito a mettere su un giro di spaccio di cocaina nel cuore del quartiere Cospea.

Ha 22 anni, è arrivato dall’Albania una ventina di giorni fa come turista ed è incensurato.

Un giovane al di fuori di ogni sospetto se non fosse scattato l’occhio attento dei residenti, insospettiti perché lo vedevano andare avanti e indietro per decine di volte al giorno, fermarsi vicino a un cespuglio e ripartire.

I poliziotti della sezione antidroga della Mobile sono andati a verificare quelli che erano solo sospetti.

Si sono appostati nel luogo segnalato dai residenti e hanno notato quel ragazzo che arrivava con l’auto, scendeva, prendeva degli involucri da un barattolo nascosto in un cespuglio, li infilava negli slip e poi ripartiva non prima di aver rimesso a posto il contenitore ben nascosto tra il verde.

A quel punto lo hanno fermato. Addosso aveva venti involucri con dentro altrettante dosi di cocaina.

Il resto della droga, altre trenta dosi, erano rimaste dentro al barattolo.

Sotto sequestro 50 grammi di sostanza.

Il 22enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio.

Il pm di turno ha disposto la custodia in carcere in attesa della direttissima all’esito della quale il giudice ha convalidato la misura più dura in vista dell’udienza di merito fissata per il 2 luglio.

Per ascoltarlo è stato necessario l’aiuto di un interprete perché non conosceva neppure una parola d’italiano.

Ai poliziotti ha detto di essere arrivato a Terni col visto turistico i primi del mese e di non avere una dimora.