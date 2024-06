Perugia, è il giorno dell'Umbria Pride: il piano organizzativo. «Aspettiamo più persone del precedente. Grande attenzione all'inclusività»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Nella passata edizione erano stati stimati tra gli otto e i 10mila partecipanti. Stavolta «ce ne aspettiamo altrettanti, forse di più». Potrebbe essere l’edizione più grande di sempre quella dell’Umbria Pride 2024, che si terrà oggi con partenza dall’arco Etrusco alle 15. «Da quando c’è il corteo ogni anno c’è stata più partecipazione. Nel 2019 c’erano 5mila persone, poi il numero è andato aumentando». Lo dice al Messaggero Stefano Bucaioni, presidente Omphalos e portavoce Umbria Pride, il cui claim è «Guastafeste».Del corteo faranno parte 4 carri: «Uno – prosegue Bucaioni – sarà organizzato direttamente da noi, uno dall’Associazione famiglie arcobaleno, uno da Cgil, Udu e rete degli studenti e uno dall’associazione Roghers». Circondati dai partecipanti all’evento, si muoveranno su un percorso lungo via Pinturicchio, via XIV Settembre, Tre Archi, via Marconi, via Masi e viale Indipendenza. Tappa finale i giardini Carducci, dove è stato allestito un palco per gli interventi conclusivi (previsti 5 o 6). A prendere il microfono più che altro «i rappresentanti delle associazioni organizzatrici» ma non solo. «Ci saranno anche le ragazze di Liberamente donna».A coordinare la macchina operativa del Pride sono varie associazioni LGBTQIA+ dell’Umbria: Omphalos, Famiglie Arcobaleno, Esedomani Terni, Agedo, Rete Lenford e Amelia Pride. Realtà che metteranno in campo 50 volontari che si occuperanno della gestione del corteo in supporto alle forze dell’ordine, che gestiranno ogni aspetto di viabilità e traffico. Proprio ieri, spiega Bucaioni, c’è stato un tavolo interforze per definire gli ultimi aspetti organizzativi e compiti per la sicurezza. Grande attenzione, sottolinea il portavoce, è dedicata all’inclusività. «Teniamo a fare sì che la parata sia un momento di inclusività per tutti, quindi abbiamo organizzato accortezze particolari per permettere anche a persone disabili di partecipare in sicurezza». Previsti ad esempio spazi di decompressione all’interno del corteo, per chi vuole stare fuori dalla folla. Per i disabili motori verranno inoltre messi a disposizione degli ausili per consentire la partecipazione. Per Bucaioni il Pride «sarà un segnale forte anche per la politica cittadina e regionale in un momento importante per la vita democratica della nostra città, con le elezioni amministrative alle porte, ci sono candidate e candidati che non hanno detto una singola parola sui diritti civili e su quello che intendono fare per contrastare discriminazioni e violenze». Nel complesso, sono più di 50 le realtà dell’Umbria che hanno aderito al manifesto politico dell’Umbria Pride 2024. Che, come in passato, è stato oggetto di insulti nei social. Il segretario Lorenzo Ermenegildi Zurlo ha commentato su Instagram: «Non vi meritate la gentilezza e la bellezza che si sprigionano durante il Pride. Non vi meritate niente, vi porteremo in tribunale».