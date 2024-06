Il materiale raccolto dall'associazione di promozione sociale Sentieri Partigiani di Terni e destinato al popolo cubano è stato consegnato a Roma nel fine settimana scorso ai magazzini de La Villetta per Cuba. Si tratta di cinque bancali in totale, suddivisi in abbigliamento uomo, donna, bambino, biancheria per la casa, cancelleria e materiale scolastico, materiale sanitario e presidi medici vari.

