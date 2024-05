Venerdì 31 Maggio 2024, 18:57

AMELIA Collicello celebra l'anniversario della Repubblica con un omaggio a Piero Calamandrei, che fra le sue mura visse l'ultimo anno di guerra. Dall'ottobre del 1943 a maggio del 1944.

L'appuntamento è per domenica 2 giugno alle 17,30 alla sede della Pro Loco del paese dove si terranno alcune letture tratte dal diario che Calamandrei tenne durante l'auto-esilio nel piccolo borgo amerino.

Fatterelli, minuziose descrizioni della natura, dei fiori che in Toscana non aveva mai visto, questi alcuni dei contenuti annotati sul suo taccuino. Durante la permanenza, Calamandrei inizia anche a disegnare il paesaggio circostante.

Nel racconto del giurista fiorentino, anche fatti importanti come la "liberazione" che a Colcello su una jeep con a bordo due inglesi. Ad andargli incontro alcune ragazze. Fra loro, due donne più anziane, una delle quali tiene in mano un mazzetto di garofani rossi. I due militari le vedono e vanno verso di loro, e le baciano come se non ci fosse nessun altro.