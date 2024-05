Amelia, fognatura rotta. Le acque nere arrivano davanti alla scuola media. Transennato lo spazio davanti all'edificio

AMELIA Fognatura rotta, transennata l'area davanti alla scuola media. A provocare la perdita e la fuoriuscita delle acque nere, un tubo rotto in una zona più a monte, fra via primo maggio e la scuola. «Abbiamo immediatamente fatto la segnalazione agli enti preposti - spiega la dirigente scolastica Tiziana Lorenzoni - ci hanno spiegato che si tratta della rottura di un tubo, ma nella zona più a monte rispetto alla scuola. Ovviamente, per gravità, l'acqua arriva fin davanti al plesso della secondaria di primo grado». Per questo motivo, da stamattina, lo spazio antistante all'edificio è transennato, in attesa dell'intervento degli operai. «In questo modo - precisa la dirigente - evitiamo qualsiasi transito dei ragazzi sopra la pozza provocata dalla perdita». Uno spazio abitualmente molto vissuto da studenti e professori che, approfittando della bella stagione spesso fanno trascorrere lì ai ragazzi il tempo della ricreazione, oppure gli ultimi minuti prima della campanella che segna la fine delle lezioni. In quello spazio, durante la pandemia da Coronavirus, ha preso vita il progetto "aule all'aria aperta". Sono state installate delle panche curve sistemate ad anfiteatro per dare la possibilità ai ragazzi di trascorrere una parte del tempo scolastico all'aperto. Francesca Tomassini

