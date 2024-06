AMELIA Panico in piazza XXI Settembre. Intorno alle 18 di ieri un uomo, in evidente stato di alterazione, è sceso dall'auto brandendo una spranga. Dopo aver fatto a pugni con un ragazzo che tentava di bloccarlo, si è diretto verso uno dei bar che affacciano di fronte ai giardini e si è rifugiato al suo interno. Sul posto, tre pattuglie dei carabinieri, un'ambulanza e l'auto medica. Dopo circa un'ora di trattativa, i militari sono riusciti a convincerlo a salire sull'ambulanza per essere trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Una tranquilla domenica pomeriggio si è trasformata in attimi di terrore per le tante famiglie che stavano trascorrendo qualche ora fuoriporta oppure ai giardini pubblici con i propri figli. Secondo il racconto di alcune persone che si trovavano nelle vicinanze al momento dei fatti, l'uomo, sarebbe arrivato in piazza a bordo di una Hyundai bianca. «E' salito contromano da via Primo Maggio - racconta un signore - e a tutta velocità è entrato nel parcheggio di fronte ai giardinetti». In pochi istanti l'uomo scende. Stacca lo specchietto da una delle macchine in sosta e lo lancia via. In mano ha una spranga, urla e gesticola. Mentre si dirige verso il bar afferra uno degli sgabelli del locale e lo scaraventa via alla cieca. Uno degli avventori, nel tentativo di bloccarlo gli si fa incontro ma lui non sente ragioni. Ne nasce una colluttazione in cui ci scappano una testata e qualche cazzotto. L'uomo entra nel bar. All'inizio sbatte sul bancone e urla ma poi si placa e si mette a sedere per terra. Nel frattempo arrivano le pattuglie e i sanitari del 118. Dopo una trattativa andata avanti per circa un'ora, l'uomo, proveniente dalla provincia di Viterbo, si lascia convincere ad uscire dal locale e a seguire i sanitari sull'ambulanza. «Non è la prima volta che lo vedo qui nei paraggi - commenta un cliente del bar - magari prendeva qualcosa da bere ma sempre tranquillo». Ieri, a far scattare il cortocircuito, sembrerebbe essere stato un piccolo incidente automobilistico che lo aveva visto coinvolto. «Io - dice una signora - l'avevo visto poco prima vicino al distributore automatico delle sigarette. Mi aveva messo paura perchè gridava e inveiva ma era da solo». Non è la prima volta che la piazza diventa teatro di scene di violenza. L'ultimo episodio a dicembre 2023 quando un sessantaquattrenne ubriaco residente in zona aveva iniziato a molestare i clienti di uno dei bar. All'arrivo delle forze dell'ordine, aveva dato in escandescenze e tentato la fuga a bordo di un motocarro colpendo uno dei militari a una gamba. Una volta bloccato, era stato trasportato all'ospedale Santa Maria di Terni. In seguito agli accertamenti, era risultato positivo ad alcol e cannabinoidi. Da ulteriori verifiche era emerso che gli era già stata sospesa la patente.