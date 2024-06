Bruno Failla ai saluti ma resta a vivere qa Terni, oggi l'arrivo del nuovo questore Luigi Mangino

TERNI - «Non è un addio perché ho deciso di restare a vivere a Terni anche per l’affetto che si è instaurato con la città e con le persone che ho incontrato in questi anni».

Bruno Failla saluta i suoi collaboratori e chi lavora nella questura di via Antiochia che ha guidato per tre anni e conferma quello che il Messaggero ha anticipato qualche giorno fa.

Dopo la pensione Failla, romano, ha scelto di restare a vivere a Terni e l’ha ribadito anche nel suo ultimo giorno di lavoro, quando ha salutato il personale della questura non senza commozione.

La stessa che ha caratterizzato l’incontro con le comunità straniere che vivono e lavorano in città.

Alla Cittadella delle associazioni Bruno Failla ha ricevuto una targa di riconoscimento per il quotidiano dialogo istaurato dalla questura, che ha aperto le porte a tutti gli stranieri con l’occhio sempre attento a tutelare quelli che si sono integrati e a fare in modo che gli altri, quelli irregolari e senza titolo per stare qui, fossero allontanati dalla città per il bene di tutti.

Il gesto è stato molto apprezzato dal questore Failla, che lo accoglie come un segno tangibile del rapporto costruttivo che si è instaurato fra la comunità straniera della città e le forze dell’ordine.

«Questo riconoscimento è per me di grande soddisfazione - ha detto Failla.

Ho sempre creduto molto nell’integrazione tra le comunità presenti in città e mi sono relazionato con tutte le associazioni. Insieme abbiamo fatto un buon lavoro».

Sotto la guida di Failla la questura ternana è diventata una delle poche che riescono a consegnare un permesso di soggiorno in tempi da record: «Sono convinto che il permesso soggiorno sia fondamentale per ogni immigrato perché è il via libera all’integrazione nella comunità».

Failla ai saluti mentre questa mattina arriva a guidare gli uffici di via Antiochia Luigi Mangino, 57 anni, romano come il suo predecessore, al suo esordio da questore proprio a Terni.

Mangino, laureato in giurisprudenza, è entrato in polizia nel 1986. Arriva in città con una vasta esperienza dopo aver diretto fino a ieri il commissariato sezionale di Prati, nella capitale, e in precedenza il XV distretto Ponte Milvio.