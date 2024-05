Sabato 1 Giugno 2024, 00:50

L'ultima partita della Ternana, fatale alla squadra che ha perso ed è retrocessa, è sotto osservazione. La Procura federale vuole vedere chiaro sull'espulsione di Nicola Bellomo dalla panchina al 33' minuto di gioco (nell'ultimo quarto d'ora e con il suo Bari già avanti 3-0) e la società rossoverde ne prende atto, mettendosi pure a disposizione di chi indaga. Tiene banco ancora questo, nella Terni sportiva. Anche perché sul futuro del direttore sportivo Strefano Capozucca non ci sono ancora novità. Anzi, lui e il presidente Nicola Guida si sono visti in sede, ma solo per una chiacchierata breve, nella quale si sono ripromessi di vedersi la settimana successiva e decidere tutto.

Nessuna posizione ufficiale da via della Bardesca sul caso Bellomo, ma la società è pronta a collaborare con gli inquirenti. Piena disponibilità nel caso in cui la Procura federale dovesse ascoltare dirigenti e tesserati come persone presenti al momento dell'espulsione e testimoni del comportamento del giocatore (alterco con un raccattapalle e con gli ufficiali di gara) la cui conseguenza è stata il cartellino rosso mostrato dall'arbitro Federico La Penna. Sono stati già allertati i legali Fabio Giotti ed Eduardo Chiacchio. Inoltre, potrebbe esserci di nuovo anche il coinvolgimento dell'avvocato Massimo Carignani, già in passato artefice di altre battaglie legali, come la questione della monetina all'allenatore Gorgio Rumignani in Ternana-Andria del 1998 e la riammissione in serie B del 2002. «In questo momento - spiega Giotti - la Ternana è solo spettatrice. C'è un'indagine aperta e bisogna capire a quali sviluppi porterà». Se si dovessero acquisire elementi concreti per accertare qualcosa di anomalo e dovesse esserci un deferimento, la Ternana sarebbe pronta pure a costituirsi come parte terza coinvolta. «Ogni ipotesi - dice però Giotti - è prematura. Sicuramente, seguiremo da vicino l'evolversi della situazione».

In attesa di capire cosa sia davvero successo e se quel flusso di scommesse fatte tra Bari e Monopoli nelle ultime ore prima della partita per puntare sull'espulsione di Bellomo sia casuale o nasconda anomalie, la cosa più certa è che la Ternana resta comunque retrocessa, visto che quell'espulsione non ha influito sul risultato finale e che Bellomo non era nemmeno in campo ed è stato allontanato dalla panchina. Se tutto questo polverone dovesse risolversi in un nulla di fatto, tutto resterebbe come è. Se si dovessero accertare anomalie nel comportamento di Bellomo, il giocatore rischierebbe una squalifica pesante e un'ammenda. Riguardo al Bari, nel caso in cui si dovesse accertare un suo coinvolgimento, o una sua complicità, i provvedimenti andrebbero dalla penalizzazione nella prossima stagione fino a quello (estremo e ad oggi nemmeno ipotizzabile) della non ammissione al campionato. «Ci sono le indagini - dice Carignani - e ancora non ci sono né illeciti, né scommesse illegali. Si devono solo attendere i risultati del lavoro della Procura federale. Come è impossibile, oggi, azzardare che arrivino provvedimenti». La Ternana non si aspetta verdetti sovvertiti nell'esito della stagione, ma resta a disposizione di chi indaga.