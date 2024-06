Terni, ha il divieto di allontamaneto ma bracca la ex e addosso ha un coltello: 77enne in manette

TERNI - Da un paio di mesi girava col braccialetto elettronico al polso per evitare che tentasse di nuovo di avvicinarsi alla ex moglie con intenzioni tutt’altro che pacifiche.

Nonostante il divieto di avvicinamento alla donna, una commerciante cinquantenne originaria dell’est costretta a subire maltrattamenti e uno stalking seriale, il 77enne ternano ha continuato imperterrito a perseguitarla.

L’ha fatto per tre volte nel giro di poche ma l’ultimo episodio ha messo a serio rischio la vittima.

L’anziano era a un passo dal negozio gestito dalla ex moglie ma per fortuna il braccialetto si è messo a suonare e sul posto si sono precipitati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, che lo hanno bloccato. Sottoposto a perquisizione, il 77enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Per lui sono scattate le manette per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex e porto abusivo di strumenti atti a offendere.

Dopo aver passato una notte in camera di sicurezza c’è stata l’udienza di convalida dell’arresto, all’esito della quale il giudice del tribunale ternano ha disposto nei confronti dell’anziano la custodia cautelare in carcere che l’ha fatto finire in cella a Sabbione.

Terrorizzata e sotto choc la ex moglie, molto più giovane di lui, che dopo averlo lasciato è stata costretta a subire una persecuzione che sembrava non finisse mai.

L’anziano nel mese di dicembre era stato colpito da divieto di avvicinamento alla ex. Il provvedimento era scattato nell’ambito della complicata causa di separazione in corso di fronte al tribunale civile di Terni, che aveva disposto anche l’allontanamento dello stalker dalla casa familiare.

Due mesi fa il primo tentativo di avvicinare la donna in barba ai divieti. Il gip, a tutela della vittima, aveva imposto all’uomo di indossare il braccialetto elettronico così da poter tenere sotto controllo ogni suo movimento.

Non è bastato perché nei giorni scorsi il 77enne si è pericolosamente avvicinato per ben tre volte all’abitazione e al negozio della ex moglie. Nei primi due casi però, nonostante l’immediato arrivo dei militari per tutelare la vittima, l’anziano non era stato rintracciato. Sarà bloccato solo al terzo tentativo di incontrare la ex, nel tardo pomeriggio, quando è ormai a due passi dal negozio gestito dalla donna. Era nella sua auto e addosso, accerteranno gli investigatori dell’arma, aveva un coltello a serramanico.

Inevitabile l’arresto del 77enne e la misura più dura per lui, con la detenzione in cella che lo terrà lontano dalla ex che l’aveva denunciato per maltrattamenti e atti persecutori.