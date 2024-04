Sabato 6 Aprile 2024, 08:52

TERNI - E’ albanese, ha 24 anni ed è incensurato.

E’ arrivato a Terni con un visto turistico, ha preso in affitto una casa vacanze ma in realtà era qui solo per spacciare cocaina.

All’interno del bed and breakfast dove alloggiava gli investigatori delle fiamme gialle hanno recuperato oltre un etto di sostanza, due smartphone, un tablet e due bilancini di precisione.

Sotto sequestro anche quasi 3mila e 500 euro in contanti frutto dell’intensa attività di spaccio.

Un copione che si ripete da tempo in una città dove i finti turisti che trafficano la droga non si contano più.

Il blitz della guardia di finanza guidata dal colonnello Mauro Marzo è andato in scena a Campitello.

Gli investigatori, impegnati nel contrasto al traffico di stupefacenti, sono andati a caccia di conferme ad alcune segnalazioni dei cittadini della zona.

La lente è stata puntata sul parcheggio di una palestra, dove i finanzieri del gruppo di Terni hanno immortalato il passaggio della cocaina tra le mani del pusher albanese a quelle di un ternano noto nell’ambiente del consumo di droga. Per quest’ultimo, che aveva ancora la dose in mano, la segnalazione alla prefettura come consumatore.

L’albanese è stato fermato e ha mostrato il visto turistico con cui era arrivato in Italia prima di raggiungere Terni.

Incalzato dagli investigatori ha indicato la casa vacanze dove alloggiava da qualche settimana.

La perquisizione dell’appartamento ha permesso di sequestrare un involucro con dentro un etto di cocaina ancora da tagliare, il materiale per confezionare le dosi, i telefonini con cui l’albanese teneva i contatti con i suoi clienti e il denaro. Banconote di vario taglio che gli investigatori delle fiamme gialle riconducono allo spaccio della cocaina messo in piedi in città dal finto turista.

Per lui, su disposizione del pm, Giorgio Panucci, sono scattate le manette. In sede di udienza per direttissima il giudice Francesco Maria Vincenzoni ha convalidato l’arresto e disposto la scarcerazione del 24enne col divieto di dimora a Terni.

A febbraio nella rete dei carabinieri era finito un finto turista romeno che dormiva in un b&b e spacciava cocaina nelle zone della movida. Il mese prima l’antidroga aveva arrestato un pusher albanese, anche lui qui come turista, che distribuiva la cocaina per lo sballo del fine settimana direttamente a domicilio.

Anche nei mesi scorsi nella rete delle forze di polizia erano finiti altri spacciatori poco più che ventenni, tutti incensurati, arrivati con un permesso turistico solo per mettersi a disposizione per far circolare quantità importanti di cocaina.